'Beeld van de martelcontainers ijskoud en ronduit schokkend'

Voor het voorbereiden van ontvoeringen en gijzelingen in het criminele milieu heeft de politie twee weken geleden zes verdachten aangehouden.

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bevestigd. De groep zou een of meer martelkamers hebben ingericht om rivalen uit te horen. "Voor zover bij ons bekend is, zijn de martelkamers niet gebruikt", zegt een politiewoordvoerder.

Het onderzoek begon in april nadat een 40-jarige Hagenaar in beeld kwam wegens drugshandel en het voorbereiden van een liquidatie. Bij een inval in een loods in het Brabantse Wouwse Plantage trof de politie volgens het OM zeven zeecontainers aan, waarvan er zes waren ingericht als gevangeniscel. De andere container werd door verdachten "de behandelkamer" genoemd. "Die was overduidelijk bedoeld en in gereedheid gebracht om mensen te martelen", aldus het OM.

De verdachten zijn op 22 juni opgepakt tijdens dertien doorzoekingen. Ze komen uit Den Haag, Rotterdam, Spijkenisse, Utrecht, Nieuwegein en Lexmond. In totaal werden bij de verdachten 25 wapens aangetroffen, waaronder handvuurwapens en een automatisch geweer.



"Het beeld van de zeecontainers is ijskoud en ronduit schokkend. De ruimten waren afgetimmerd met geluidsisolerende platen. In elk van de cellen waren aan het plafond en op de vloer handboeien aangebracht, om iemand staand met de armen omhoog te kunnen ketenen", aldus het OM. "In een container vond de politie een tandartsstoel en voorwerpen die vermoedelijk bestemd waren om slachtoffers mee te folteren of in elk geval onder druk te zetten." Het zijn onder meer zagen, tangen, hand- en vingerboeien, tape en bivakmutsen.

Sets politiekleding

In één van de zeecontainers lagen meerdere sets politiekleding, kogelvrije vesten en zwaailichten.



Vrijdag schreef NRC al over de ontdekking. De landelijke eenheid en de politie Zeeland-West-Brabant wilden toen niet meer over de zaak kwijt dan dat die verband houdt met de geheime chatdienst EncroChat.

Gekraakt

De communicatie via die dienst tussen criminelen is gekraakt door de politie en internationale opsporingsdiensten. Het leidde tot ruim honderd arrestaties en een schat aan mogelijk belastende informatie. Sinds begin april heeft de politie 20 miljoen berichten van duizenden gebruikers van EncroChat kunnen inzien.



De zes verdachten, allemaal mannen, zitten vast op verdenking van onder meer het voorbereiden van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling en afpersing. De rechtbank in Amsterdam heeft hun voorlopig hechtenis maandag met drie maanden verlengd.

Burgemeester Han van Midden van de gemeente Roosendaal, waarvan Wouwse Plantage deel uitmaakt, noemde het "onvoorstelbaar" dat criminelen zeecontainers zouden hebben willen gebruiken voor martelpraktijken. Hij riep bewoners van zijn gemeente op te helpen bij het veilig houden van het buitengebied en verdachte situaties en criminele activiteiten bij de politie te melden.

