Braziliaanse president Jair Bolsonaro test positief op corona

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat heeft Bolsonaro gezegd in een interview.

De president, die het longvirus lang afdeed als onbelangrijk, vertoonde ziekteverschijnselen waaronder koorts en pijn. In een live-interview met nieuwszender CNN Brasil zei Bolsonaro zich "heel goed" te voelen. Hij werd getest in een militair ziekenhuis in de hoofdstad Brasilia.

Maandag was in een video op YouTube te zien dat Bolsonaro tegen zijn gewoonte in een mondkapje droeg, en probeerde afstand te houden van zijn aanhangers die hem voor het presidentieel paleis opwachtten. Hij vertelde hun dat hij op advies van de dokter afstand hield omdat hij symptomen vertoonde. Bolsonaro zei dat zijn longen na onderzoek "schoon" bleken te zijn.

Afgelopen weekend was Bolsonaro nog veel onder mensen. Op zaterdag was hij met een van zijn zoons en ministers bij een diner in de Amerikaanse ambassade ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag. Hij vloog ook naar de staat Santa Catarina om poolshoogte te nemen nadat die staat was geteisterd door zware stormen.



Klein griepje

De 65-jarige president heeft het longvirus lang gebagatelliseerd en omschreven als "slechts een klein griepje". Twee Braziliaanse ministers van Volksgezondheid namen al ontslag naar aanleiding van verschillen van inzicht met de president. Een aantal staten en steden heeft zelf beschermingsmaatregelen genomen.



De laatste tijd bepleit Bolsonaro een snelle heropening van de economie van zijn land en inmiddels worden de beperkingen op veel plaatsen al versoepeld. In de miljoenenstad Rio de Janeiro zijn bijvoorbeeld al weer restaurants en bars geopend en gaan al veel mensen weer naar de strandpromenade op Copacabana.

Brazilië is een van de hardst getroffen landen. Het coronavirus is bij meer dan 1,6 miljoen Brazilianen vastgesteld. Covid-19 is tot nu toe meer dan 65.000 Brazilianen fataal geworden. Alleen de VS hebben meer besmettingen en doden.

