Meer dan 200.000 coronadoden in Europa

In Europa zijn nu meer dan 200.000 mensen bezweken aan het nieuwe coronavirus.

Dat meldt persbureau AFP dinsdag op basis van een eigen telling. Het Verenigd Koninkrijk (44.236), Italië (34.869), Frankrijk (29.920) en Spanje (28.388) zijn verantwoordelijk voor ruim twee derde van de 200.005 sterfgevallen die nu zijn geregistreerd op een totaal van 2.751.606 besmette gevallen in Europa.In Nederland zijn er tot nu toe 6132 mensen overleden aan Covid-19. In totaal hebben 50.694 personen in Nederland het virus opgelopen.Europa is het werelddeel dat tot nog toe het zwaarst is getroffen door de coronapandemie.