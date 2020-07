Politie ontmantelt Daesh-terreurcel in Nador

De politie in Nador heeft dinsdag vier personen opgepakt voor hun vermeende betrokkenheid bij het plannen van een aanslag in Marokko.

Dat meldt de gerechtelijke politie (BCIJ) en de nationale inlichtingendienst (DGST) in een gezamenlijke verklaring. Het gaat om vier mannen in de leeftijden tussen de 21 en 26 jaar oud. Volgens de verklaring is één van de mannen de broer van een Daesh-strijder.





De groep was bezig met het plannen van meerdere aanslagen in Marokko en zijn bekenden van de verdachten die eind december 2019 werden opgepakt in Nador . De verijdelingsoperatie destijds was onderdeel van een gezamenlijke operatie van Marokkaanse en Spaanse veiligheidsdiensten.

© MAROKKO.NL 2020