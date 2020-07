Marokko: Gerepatrieerden voortaan in thuisquarantaine

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid gaat gerepatrieerden voortaan de quarantaine periode thuis laten uitzitten.

Dat meldt het zorgministerie dinsdag. Voorheen werden gerepatrieerden 14 dagen lang geïsoleerd in hotels als de uitkomst van de PCR-test negatief bleek. Bij een tweede negatieve test op de 9e dag van de quarantaineperiode mocht de persoon naar huis om de laatste vijf dagen in thuisisolatie door te brengen. Bij een positieve test worden patiënten altijd opgenomen in het ziekenhuis.

Voortaan kunnen gerepatrieerden direct de 14-daagse quarantaine periode thuis uitzitten bij een negatieve PCR-test. De maatregel is bedoeld om de opnametijd in ziekenhuizen te verkorten en de druk op de zorgsector te verlagen.

Men moet in het geval van thuisisolatie wel een verklaring ondertekenen en de corona-waarschuwingsapp 'Wyqaytna' installeren. Bij een positieve PCR-test of bij symptomatische verschijnselen wordt men alsnog in het ziekenhuis opgenomen.



Gedurende de thuisisolatie worden patiënten geacht de hygiënevoorschriften strikt op te volgen, daarbij is het gebruik van een mondkapje ook binnenshuis verplicht om eventuele huisgenoten niet te besmetten. Familiale besmettingen zijn een groot punt van zorg voor Marokkaanse zorgautoriteiten.

In Marokko werd eind mei al gestart met het opleggen van thuisquarantaine voor coronapatiënten.

