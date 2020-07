Netanyahu spreekt van noodsituate in Israël door corona

Door de heropleving van het coronavirus is in Israël sprake van een noodsituatie.

Dat heeft premier Benjamin Netanyahu zondag gezegd tijdens een kabinetsberaad. "We zitten midden in een nieuwe corona-aanval. Het gaat om een zeer sterke uitbraak, wereldwijd én bij ons. " De regering komt maandag opnieuw bijeen om te praten over verdere beperkende maatregelen. "Als we de verspreiding van het virus niet stoppen, is dat zowel slecht voor de gezondheid als voor de economie. Het zal veel burgers van de staat Israël het leven kosten", waarschuwde Netanyahu.Het aantal nieuwe coronabesmettingen is al verscheidene dagen verontrustend. Vrijdag kwamen er in 24 uur tijd voor het eerst meer dan duizend bij. Toen was de versoepeling van de lockdown al teruggedraaid. In gebedshuizen, feestzalen, bars en clubs mogen nog maar vijftig personen tegelijk binnen zijn. Dat waren er daarvoor 250. In andere afgesloten ruimtes mogen nog maar maximaal twintig mensen samenkomen.Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn tot dusver 29.366 Israëliers bewezen geïnfecteerd geraakt met corona, 330 patiënten zijn aan COVID-19 overleden.