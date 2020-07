Sloop Palestijnse woningen gaat onverminderd door ondanks nieuwe coronagolf Israël

Een Israëlisch mensenrechtenorganisatie heeft in juni een sterke toename geregistreerd van het aantal Palestijnse woningen op de bezette Westelijke Jordaanoever dat door Israël zijn gesloopt

Ondanks de recente nieuwe coronagolf die het gebied teistert. "De afgelopen maand heeft Israël het tempo van de sloop van huizen op de Westelijke Jordaanoever opgevoerd", meldt de in Jeruzalem gevestigde NGO dinsdag in een rapport.

Volgens de mensenrechten-NGO zijn sinds het begin van het jaar 63 Palestijnse huizen op de Westelijke Jordaanoever gesloopt, daarvan is meer dan de helft (33) in juni vernietigd. Als gevolg daarvan zijn in totaal 151 Palestijnen, waaronder 84 minderjarigen, dakloos geraakt. In Oost-Jeruzalem zijn sinds begin dit jaar 13 woningen verwoest door de Israëlische bezetters. Daarbij raakten 51 Palestijnen, waaronder 31 minderjarigen, dakloos.

De NGO maakt zich bij de ontheemde Palestijnen ernstig zorgen over het verhoogde risico op blootstelling aan het coronavirus. Israëlische autoriteiten beloofden de Verenigde Naties in april om gedurende de coronacrisis geen Palestijnse woningen te slopen. Volgens de mensenrechtenorganisatie was dat een loze belofte en slechts een "promotietruc om kritiek te voorkomen".



Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal. Ook de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties (VN) benadrukte onlangs de illegaliteit van de Israëlische annexatieplannen.

Palestijnse functionarissen hebben gedreigd de bilaterale overeenkomsten met Israël af te schaffen als het doorgaat met de annexatie.

