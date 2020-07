Spaanse regio Catalonië voert mondmaskerplicht in

De Spaanse regio Catalonië voert met ingang van donderdag een algemene maskerplicht in uit vrees voor een nieuwe verspreiding van het coronavirus.

Regiopremier Quim Torra heeft dit aangekondigd volgens Spaanse media. Het masker moet ook worden gedragen als er voldoende ruimte is om afstand van elkaar te houden.

Mensen moeten volgens de premier een mondmasker dragen tot er een vaccin is gevonden tegen het gevreesde virus. De verplichting geldt voor alle openbare ruimten. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor mensen die op doktersadvies geen masker dragen.

Afgelopen weekend plaatste Catalonië een streek ten westen van Barcelona met onder meer de stad Lérida in quarantaine. Dat was na een plotseling sterke stijging van het aantal besmettingen. De quarantaine van de regio Segria is de eerste die weer is ingevoerd sinds Spanje met de afbouw van coronamaatregelen is begonnen.



In Lérida bereidt de gezondheidszorg voor dat sommige opgenomen coronapatiënten naar bijvoorbeeld Barcelona worden overgebracht om eventueel de plaatselijke ziekenhuizen te ontlasten.

In heel Spanje moet buiten een mondmasker op in ruimten waar mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Op de meeste stranden worden echter geen mondmaskers gedragen en ook in Spaanse café's en restaurants zijn ze zeldzaam. Het is nog niet duidelijk wat de Catalaanse overheid precies wil op stranden en in de horeca.

