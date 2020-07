Nieuwe Franse premier sluit terugkeer nationale lockdown uit

De nieuwe Franse premier Jean Castex sluit uit dat het land weer op nationaal niveau in een lockdown gaat.

© ANP 2020

Als er wegens de verspreiding van het nieuwe coronavirus weer tot een lockdown wordt overgegaan, zal dat plaatselijk zijn en gericht op de plek van de nieuwe uitbraak. Castex beantwoordde vragen op de nieuwszender BFMTV over een mogelijke tweede golf van het longvirus. In maart ging Frankrijk over tot een lockdown die erg streng werd gehandhaafd.Zondag gaat Castex naar Frans Guyana, waar het virus zich nog steeds behoorlijk verspreidt. In het dunbevolkte stuk Frans grondgebied, dat naast Suriname ligt, zijn inmiddels meer dan 5000 gevallen van het virus vastgesteld. Ruim twintig patiënten zijn er overleden.