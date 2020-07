Britten willen weer wapens naar Saoedi-Arabië exporteren

Het Verenigd Koninkrijk wil ondanks internationale bezorgdheid weer wapens gaan leveren aan Saoedi-Arabië.

Volgens de Britse minister van Handel Lizz Truss is er geen risico dat de Saoedi's met de wapens misdaden begaan in de Jemenitische burgeroorlog, waarin Saoedi-Arabië partij is. Zowel de oppositie als activisten zijn kritisch over de aankondiging van Truss.

Een door de Saoedi's aangevoerde alliantie voert sinds 2014 strijd tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen. Daarbij zijn al tienduizenden burgers omgekomen en zijn miljoenen op de vlucht geraakt. De wapenuitvoer werd daarom tijdelijk stopgezet door een Britse rechtbank.

Antiwapenhandelactivisten noemen de plannen van de Britse regering een 'moreel faillissement'. Bombardementen door de Saoedische coalitie veroorzaakten een humanitaire crisis in Jemen, die momenteel als de ergste in de wereld geldt. De organisatie Campaign Against Arms Trade (Campagne tegen Wapenhandel) kondigde aan dat zij de regeringsplannen juridisch gaat aanvechten.



Emily Thornberry, parlementslid van de oppositiepartij Labour, vindt het besluit van Truss "moreel niet te rechtvaardigen". Noodhulporganisatie Save The Children laat weten dat kinderen in Jemen "bescherming en niet nog meer bommen nodig hebben". Mensenrechtenorganisatie Amnesty International beschrijft de stap van de Britse regering als "ten diepste cynisch".

Londen legde Saoedi-Arabië maandag nog sancties op, waaronder toegangsverboden, vanwege de brute moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul in 2018. De Saoedische regering had de moord onder internationale druk toegegeven.



