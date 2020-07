Kanye West doet mee aan verkiezingen met 'Birthday Party'

In een interview met Forbes maakt hij duidelijk dat het serieus is.

Kanye West heeft details vrijgegeven van zijn verkiezingscampagne, nadat hij vorige week aankondigde dat hij president van de Verenigde Staten wil worden. "Zoals alles wat ik doe, doe ik dit om te winnen. ".

De Amerikaanse rapper vertelt dat hij met de steun van Elon Musk onder de noemer Birthday Party gaat meedoen aan de verkiezingen. Die naam is gekozen omdat "als wij winnen, het een verjaardag voor iedereen is", aldus Kanye. Hij had liever de Republikeinse presidentskandidaat geweest, maar dat kan niet zolang Donald Trump er nog is, zegt de muzikant. Voor zijn campagneslogan houdt de rapper het simpel: "YES!" Als running-mate heeft hij Michelle Tidball, een predikant uit Wyoming, aangesteld.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden al over een paar maanden plaats, maar onafhankelijke kandidaten kunnen zich in theorie nog wel melden. In enkele cruciale staten is die deadline al wel verstreken, maar dat lijkt Kanye niet te deren. Als hij in 2020 de verkiezingen niet wint, doet hij in 2024 een nieuwe poging. "Als ik in 2020 win dan was het Gods keuze. Als ik in 2024 win dan is dat Gods keuze."



Bunker

Kanye zei verder dat hij president Trump niet meer steunt, en met het interview 'de rode pet afdoet', verwijzend naar de bekende rode Make America Great Again-petjes. Als reden noemt hij onder andere Trumps besluit om zich in een bunker te verschuilen.

Ook zijn andere tegenstander moest het ontgelden. De rapper ziet Joe Biden niet als sterke tegenstander in de verkiezingsstrijd. "Obama is speciaal. Trump is speciaal. Kanye West is speciaal. Amerika heeft speciale mensen nodig om het land te leiden. Bill Clinton was ook speciaal. Joe Biden is dat niet."

© ANP 2020