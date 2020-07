Besmette president Brazilië blokkeert coronahulp voor groot deel Brazilianen

De met corona besmette Braziliaanse president Bolsonaro heeft een streep gezet door speciale coronahulp voor indianen en zwarte Brazilianen.

Het was zijn eerste officiële handeling na het bekend worden van zijn infectie. Bolsonaro blokkeerde een wet die de oorspronkelijke inwoners en Brazilianen van Afrikaanse oorsprong toegang tot drinkwater, desinfectiemiddelen en medische verzorging had gegarandeerd. Het gaat om twee achtergestelde bevolkingsgroepen waarvan een groot deel in armoede leeft.Waarnemers constateren dat de coronadiagnose bij Bolsonaro niet tot een koerswisseling heeft geleid. De president deed altijd heel laconiek over de coronapandemie, hoewel zijn land het zwaarst is getroffen op de Verenigde Staten na. Ruim 1,6 miljoen mensen zijn besmet, ruim 66.000 stierven."Het leven gaat verder", vindt de president, die het coronavirus vergelijkt met een lichte griep en zich verzet tegen uitgaansverboden en andere beperkende maatregelen.