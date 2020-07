Koning Mohammed VI benoemt 19 nieuwe Marokkaanse ambassadeurs

Koning Mohammed VI heeft maandag 19 ambassadeurs benoemd om Marokko in verschillende landen over de hele wereld te vertegenwoordigen.

Tijdens de ministerraad benoemde de monarch vijf ambassadeurs om Marokko te vertegenwoordigen in landen ten zuiden van de Sahara en vier voor Arabische landen. De lijst bevat ook drie ambassadeurs voor Zuid-Amerikaanse landen, vier in Europa en drie in Azië en Oceanië.





De volledige lijst met nieuw benoemde ambassadeurs is als volgt:

Mohamed Hamzaoui, ambassadeur in de VAE;

Ali Benaissa, ambassadeur in Koeweit;

Mohamed Ait Ouali, ambassadeur in Algerije;

Abderrahim Mouziane, ambassadeur in Ramallah, Palestina;

Hassan Naciri, ambassadeur in Senegal;

Driss Isbayene, ambassadeur in Mali;

Zakaria Koumiri, ambassadeur in Tanzania;

Abderrazzak Laassel, ambassadeur in Kenia;

Issam Taib, ambassadeur in Guinee;

Karim Medrek, ambassadeur in Zweden;

Mohamed Sbihi, ambassadeur in Griekenland;

Hakim Hajoui, ambassadeur in het VK;

Nabila Freidji, ambassadeur in Noorwegen;

Hicham Dehane, ambassadeur in de Dominicaanse Republiek;

Hicham Elaloui, ambassadeur in Cuba;

Bouchra Kadiri Boudchich, ambassadeur in Panama;

Wissane Zailachi, ambassadeur in Australië;

Mohamed Rachid Maaninou, ambassadeur in Kazachstan;

Abderrahim Rahali, ambassadeur in Thailand.

Koning Mohammed VI benoemde tevens Mounia Boucetta tot nieuwe secretaris-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

