Moskeeën in Marokko vanaf 15 juli weer open

Gebedshuizen in Marokko gaan vanaf woensdag 15 juli rond het middaguur met het dhohr-gebed weer open voor moskeegangers.

Dat maakte het Marokkaanse Ministerie van Islamitische Zaken dinsdag bekend. Moskeegangers kunnen voor de vijf dagelijkse gebeden weer terecht in de gebedshuizen. Het vrijdaggebed blijft echter tot nader order opgeschort.

De gebedsdiensten zullen worden hervat onder strikte naleving van maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het dragen van een mondkapje en het houden van sociale afstand is verplicht. Lokale commissies zullen toezicht houden op de uitvoering van preventieve maatregelen in moskeeën, aldus het ministerie.

De autoriteiten waarschuwen moskeegangers om direct na het gebed de moskee te verlaten en spoort burgers aan geen handen te schudden en drukte te vermijden.



Vorige week meldde de Marokkaanse Hogere Raad van Ulema nog dat de gebedshuizen in het land, gezien de epidemiologische situatie in het land, voorlopig gesloten zouden blijven. Een domper voor velen omdat een groot aantal burgers had gehoopt dat het recente pakket aan versoepelingsmaatregelen ook zou betekenen dat de gebedshuizen in het land geleidelijk zouden worden heropend.

De moskeeën in Marokko zijn sinds 16 maart 18.00 uur gesloten. De aankondiging sloot aan bij eerder aangekondigde preventiemaatregelen die als doel hadden de verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen. De sluiting gebeurde op aanbeveling van de Raad maar werd desondanks kritisch ontvangen.

© MAROKKO.NL 2020