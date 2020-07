Koning Mohammed VI tekent nieuwe militaire wetten en internationale verdragen

Het is de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat koning Mohammed VI de ministerraad bijeen riep.

Koning Mohammed VI heeft een reeks wetsontwerpen en decreten goedgekeurd, evenals internationale overeenkomsten die betrekking hebben op de commerciële, economische, gerechtelijke, technische, culturele, wetenschappelijke en militaire zaken.

Het eerste wetsontwerp heeft betrekking op het gebied van cyberbeveiliging en heeft tot doel een juridisch kader te bewerkstelligen om de beveiliging van informatiesystemen bij Marokkaanse overheidsinstellingen en overheidsbedrijven te versterken. De wettekst voorziet ook in specifieke veiligheidsregels die van toepassing zijn op de openbare telecommunicatie-infrastructuur.

Het tweede wetsvoorstel heeft betrekking op defensie- en beveiligingsmaterialen en -apparatuur, waaronder wapens en munitie. Het wetsvoorstel heeft als doel om de productie, handel, import, export en transport van de beveiligingsapparatuur te reguleren middels een nog op te zetten autorisatie-, en controle-systeem.



Het derde wetsontwerp wijzigt de wet met betrekking tot de militaire reservemacht van Marokko.

De Marokkaanse vorst heeft tevens 19 nieuwe Marokkaanse ambassadeurs benoemd. Kroonprins Moulay Hassan was aanwezig tijdens de zitting. Het was de eerste keer dat de kroonprins aanwezig was bij een zitting van de ministerraad.

