Marokko: Ruim 45.000 MRE gerepatrieerd

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn 45.309 Marokkaanse onderdanen vanuit Marokko gerepatrieerd naar hun thuisland in het buitenland

Dat meldt Nouzha El Ouafi, verantwoordelijk voor MRE-zaken bij het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om Marokkanen die na de sluiting van landsgrenzen vast zijn komen te zitten in het vaderland.

Volgens El Ouafi heeft het ministerie een centrale commissie opgericht voor het begeleiden van in Marokko gestrande diaspora. De commissie heeft naar eigen zeggen tienduizenden reizigers bijgestaan bij het terugkeren naar hun thuisland.

De resterende reizigers die momenteel nog vastzitten in Marokko zullen binnenkort zowel over zee of door de lucht naar huis kunnen, beloofde El Ouafi. Tussen 13 en 20 julli worden meerdere maritieme reizen gepland waardoor zo'n 1.800 MRE terug kunnen keren naar hun woonplaats in Europa.



Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg aan het begin van de coronacrisis veel kritiek wegens het niet repatriëren van eigen onderdanen die in het buitenland vast zaten, terwijl de overheid andere landen wel een helpende hand toereikte bij het terughalen van hun burgers uit Marokko.

De overheid heeft tot dusver 10.744 onderdanen uit het buitenland geëvacueerd en naar Marokko overgebracht. Bij de langverwachte repatriëringsoperatie werden 74 vluchten ingezet. De operatie startte in mei met het terughalen van onderdanen uit de nabijgelegen Spaanse enclave Melilla en werd eind juni geïntensiveerd.

Gerepatrieerden worden bij aankomst in Marokko getest op het coronavirus en moeten vervolgens in quarantaine. Sinds dinsdag kan deze 14-daagse quarantaineperiode thuis worden uitgezeten. Voorheen werd men opgevangen in hotels.

© MAROKKO.NL 2020