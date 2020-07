Marokko opent grenzen op 14 juli

Alle Marokkaanse onderdanen zullen vanaf 14 juli 2020 om middernacht weer toegang hebben tot het nationale grondgebied

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond bekend gemaakt. Marokko is bezig met een geleidelijke versoepeling van de erg strenge coronamaatregelen.

Volgens het persbericht van Maghreb Arab Press (MAP) zal het internationaal luchtverkeer geleidelijk worden hervat. Van passagiers wordt wel gevraagd minimaal 48 uur voor aanvang van de vlucht een PCR-test en een serologische test te ondergaan.

Voor het maritiem verkeer zullen veerboten vanuit de havens van Sète (Frankrijk) en Genua (Italië) worden ingepland. Gezien de situatie in Spanje worden er voorlopig geen veerdiensten naar het Spaanse vasteland uitgevoerd.



Spanje beroept zich op het wederkerigheidsprincipe en heeft onlangs laten weten geen Marokkaanse onderdanen toe te laten. Ook de jaarlijks terugkerende 'Marhaba-campagna' van de Marokkaanse autoriteiten is mede dankzij tegenwerking van de Andalusiërs voor dit jaar afgelast.

Terugkeer

Het persbericht benadrukt dat Marokkanen die in het buitenland woonachtig zijn aan het einde van hun verblijf het koninkrijk zullen kunnen verlaten. Het land sloot in maart de grenzen en alle passagiersverbindingen in een poging de verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen. Tientallen duizenden reizigers raakten daardoor gestrand in Marokko.



Inmiddels zijn meer dan 45.000 Marokkaanse onderdanen vanuit Marokko gerepatrieerd naar hun thuisland, meldde Nouzha El Ouafi, verantwoordelijk voor MRE-zaken bij het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag.

Zomervakantie 2020

Veel Marokkanen zijn bang vast komen te zitten als door de epidemiologische situatie in het land de coronamaatregelen mogelijk worden aangescherpt. Uit recent onderzoek van nieuwsdienst Yabiladi blijkt echter dat meer dan de helft (54%) van de Marokkaanse diaspora toch van plan is deze zomer naar Marokko te reizen.



De medische noodtoestand geldt in ieder geval nog tot 10 juli, de horeca en sportcentra zijn weer open en ook het openbaar vervoer en het binnenlands vliegverkeer is hervat.

Moskeeën in het land zullen vanaf 15 juli de vijf dagelijkse gebedsdiensten hervatten. Het vrijdaggebed blijft echter vooralsnog opgeschort.

© MAROKKO.NL 2020