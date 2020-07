Meer dan kwart miljoen besmettingen en recordaantal doden in Iran

Het totale aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Iran is in de afgelopen 24 uur opgelopen tot 250.458.

Ook overleed in Iran een recordaantal van 221 mensen in 24 uur aan de gevolgen van Covid-19. Het is de tweede dag deze week dat er in Iran een recordaantal doden door het longvirus is geregistreerd.

Dinsdag werden er 200 doden gemeld. In totaal zijn in Iran 12.305 personen bezweken als gevolg van een coronabesmetting, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Iran is het hardst getroffen land in de regio. Het aantal nieuwe besmettingen per dag nam de laatste weken in hoog tempo toe, nadat preventiemaatregelen tegen het virus waren versoepeld om de economie weer op gang te brengen.



Nieuwe maatregelen

President Hassan Rohani stelde zaterdag nieuwe maatregelen in om de verspreiding van corona in zijn land in te dammen. Hij dreigde burgers die geen mondkapje dragen, dat zij niet hoeven te rekenen op hulpverlening door de staat. Werkplekken waar niet wordt voldaan aan de gezondheidsprotocollen zullen een week lang worden gesloten.

Rohani en geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei zijn de afgelopen dagen met mondkapjes te zien op de websites van Iraanse staatsmedia.

