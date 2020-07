Wereldgezondheidsorganisatie: onderzoek naar besmetting via lucht

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil zo snel mogelijk meer onderzoek naar mogelijke besmetting met het coronavirus door kleine luchtdeeltjes (aerosolen).

De WHO erkent in haar nieuwe richtlijnen dat in sommige verslagen over uitbraken de overdracht van corona via de lucht wordt gesuggereerd. Het ging om volle gesloten ruimtes waar koren zongen of aan fitness werd gedaan en om restaurants. Volgens de WHO is dringend meer onderzoek nodig naar dergelijke gevallen om hun betekenis vast te stellen voor de overdracht van het coronavirus.De internationale organisatie wil nog niet bevestigen dat het virus zich door de lucht verspreidt. Voor de WHO staat vast dat je besmet kunt worden door direct of indirect contact met besmette oppervlakken of door nauw contact met geïnfecteerde mensen. Zij verspreiden het virus via hun speeksel, tijdens het ademen of via druppeltjes die vrijkomen wanneer ze hoesten, niezen, spreken of zingen.Onlangs was bekend geworden dat honderden wetenschappers uit 32 landen willen dat de WHO de richtlijnen herziet. Zij stellen dat er sterke aanwijzingen zijn dat het coronavirus ook via aerosolen mensen kan infecteren.Of het nu wordt verspreid door grote druppeltjes die na niezen in de lucht komen, of door veel kleinere uitgeademde druppeltjes die een hele kamer bereiken, het coronavirus wordt door de lucht gedragen en kan mensen infecteren wanneer het wordt ingeademd, menen de wetenschappers.