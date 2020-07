Openbaar vervoer beleeft drukste week sinds begin coronacrisis

Reizigers pakken consequent vaker de trein, bus, tram, metro of veerpont sinds de coronamaatregelen vorige week woensdag zijn versoepeld.

Normaal gesproken wordt het openbaar vervoer rustiger als de eerste schoolvakanties beginnen, maar afgelopen week werd het juist drukker. Dat blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink.Op woensdag 1 juli kwam het advies te vervallen om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. Bovendien mochten alle zitplaatsen weer worden gebruikt. Wel bleef een mondkapje verplicht. Die woensdag was de drukste woensdag sinds premier Mark Rutte de 'intelligente lockdown' half maart afkondigde. Elke dag in de daarop volgende week werd weer zo'n record gevestigd.Translink heeft bekeken hoe vaak reizigers inchecken met hun ov-chipkaart. Dat doen zij soms meerdere keren per reis. Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen checkten mensen zo rond de 1,7 miljoen keer in op een doordeweekse dag. Dat is nog steeds een halvering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.