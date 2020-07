Veel mensen willen zondag meepraten in racismedebat op tv

Veel mensen willen zondagavond meedoen aan het racismedebat op NPO 1.

De aanmeldingen stromen binnen voor het debat, waarbij live op televisie kan worden meegediscussieerd over racisme in de Nederlandse samenleving. Dat gebeurt tijdens een speciale aflevering van De Stelling, die wordt geleid door Jort Kelder.De thema-aflevering wordt zondagavond vanaf 20. 25 uur live uitgezonden vanuit Rotterdam. De AVROTROS heeft inmiddels meer dan honderd aanmeldingen binnen, meer dan de 75 plekken die beschikbaar zijn op de tribune."De redactie maakt nu een selectie, want we willen een zo divers mogelijke groep. Zodat zoveel mogelijk stemmen vertegenwoordigd worden", aldus een woordvoerder vrijdag. Tijdens de speciale aflevering zijn ook 'prominenten' aanwezig maar wie, dat wil de omroep niet zeggen. "Ook daarvan hebben zich er veel aangemeld. Het zijn mensen van verschillende achtergronden, uit de politiek bijvoorbeeld, maar ook opiniemakers."De stelling waarover in het programma wordt gesproken is: het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar.