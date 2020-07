Herdenkingen in Srebrenica en Den Haag

De massamoord in Srebrenica wordt zaterdag herdacht in Den Haag en Bosnië en Herzegovina.

Vanwege het coronavirus wordt mensen gevraagd niet naar het Plein in Den Haag te komen. De herdenking is wel te volgen via een livestream. Zoals elk jaar worden namen van slachtoffers genoemd en wordt twee minuten stilte gehouden.

Ook oud-minister Jan Pronk houdt een toespraak. Vanwege het coronavirus is de herdenking in Bosnië en Herzegovina, 25 jaar na het drama, ook aangepast. Zo gaat de geplande deelname van minister van Defensie Ank Bijleveld niet door. Ze zou er eigenlijk een toespraak houden. Premier Mark Rutte stuurt nu een videoboodschap op en naar verwachting doen ook andere prominenten dat.

Er worden zaterdag onder meer acht slachtoffers begraven die recentelijk zijn geïdentificeerd. Ook is afgelopen week een vredesmars gehouden in de bossen waar veel slachtoffers in 1995 probeerden te ontkomen. Daar kon door de corona-uitbraak maar een beperkt aantal mensen aan deelnemen.



Srebrenica geldt als een van de pijnlijkste episodes uit de recente Nederlandse geschiedenis en de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat zagen in 1995 toe hoe Bosnisch-Servische troepen de 'veilige' enclave innamen en Bosnische moslimmannen en -jongens wegvoerden. Meer dan 8000 van hen werden vermoord. De lichamen verdwenen in massagraven.

Het was volgens plaatselijke media de bedoeling dit jaar uitgebreider dan gebruikelijk stil te staan bij de massamoord. De organisatoren moesten hun plannen echter bijstellen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

