Rutte: Srebrenica leert ons de tol van verdeeldheid en haat

Wie verdeeldheid en haat zaait kan het ultieme kwaad oogsten, heeft premier Mark Rutte geleerd van de genocide in Srebrenica.

© ANP 2020

Daarom moeten "we ons uitspreken waar we maar kunnen tegen polariserende taal", zei de minister-president bij de herdenking van de massamoord van 25 jaar geleden. Rutte sprak zaterdag via een videoboodschap de nabestaanden en anderen toe die in het Bosnische Potocari de gruwelijkheden herdenken.Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat zagen in 1995 toe hoe Bosnisch-Servische troepen de 'veilige' enclave innamen en Bosnische moslimmannen en -jongens wegvoerden. Meer dan 8000 van hen werden vermoord.Nederland voelt een diepe band met de mensen van Srebrenica, zei Rutte. "Met u en met uw geliefden, die - tot onze spijt - niet konden worden beschermd. We buigen in stilte het hoofd."Srebrenica zal nooit een gesloten boek zijn, stelde de minister-president. "Er zijn nog steeds moeders op zoek naar hun zonen." Daarom "spreken we ons uit tegen uiteendrijvende taal, de verheerlijking van oorlogsmisdadigers en de genocide-ontkenning. We spannen ons in om verzoening te brengen en we komen op voor onze gedeelde Europese waarden."