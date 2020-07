'Veel meer agenten ontslagen om lekken informatie'

algemeen 11 jul 12:11

Het aantal agenten dat door de politie is ontslagen omdat zij gevoelige informatie misbruikten of lekten, is bijna verdubbeld in een paar jaar tijd.





De politie heeft geen eenduidige verklaring voor de forse stijging. De bereikbaarheid van informatie voor agenten is door technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld flink vergroot. Daarnaast zegt de politie de laatste jaren meer aandacht te hebben voor misbruik. © ANP 2020 Dat meldt RTL Nieuws op basis van bij de politie opgevraagde informatie. Volgens de Politiebond worden agenten steeds vaker benaderd door criminelen. Uit gegevens die de onderzoeksredactie na een verzoek inzag, blijkt volgens RTL Nieuws dat in de afgelopen twee jaar in totaal zestig agenten voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn ontslagen voor het lekken of misbruiken van politie-informatie. In de twee jaren daarvoor waren dat er nog 34.