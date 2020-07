WHO meldt recordaantal nieuwe coronabesmettingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld.





De grootste brandhaarden zijn nog altijd de Verenigde Staten, Brazilië en India. Zuid-Afrika stijgt sterk op de lijst met donderdag ruim 13.500 nieuwe gevallen.

© ANP 2020

In 24 uur tijd kwamen er wereldwijd 228. 102 gevallen bij. Het vorige trieste record dateerde van 4 juli met 212. 326. Het dagelijks dodental door Covid-19 bleef stabiel op ongeveer 5000.Inmiddels heeft de ziekte meer dan 555. 000 mensen het leven gekost. Volgens de WHO is het aantal geregistreerde corona-infecties de 12 miljoen inmiddels ruim gepasseerd. De statistici van de Johns Hopkins Universiteit en WorldOmeter maakten dat eerder al bekend.