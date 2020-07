Vrijwilligers in de rij voor test coronavaccin Duitsland

Zo'n 4000 vrijwilligers hebben zich aangemeld voor een studie naar een vaccin tegen het coronavirus in het Duitse Tübingen.





Het klinisch onderzoek begon in juni en sindsdien hebben zo'n 50 mensen het middel gehad. Er zijn volgens het onderzoeksteam nog geen verrassende bijverschijnselen aan het licht gekomen.



Niet alle vrijwilligers die zich hebben gemeld, kunnen ook daadwerkelijk meedoen aan de studie. Er worden 168 mensen gevaccineerd. Dat gebeurt niet alleen in Tübingen, maar ook in andere Duitse steden en in België.



Als het klinisch onderzoek een succes is, volgt verder onderzoek met meer proefpersonen. Wereldwijd werken tal van bedrijven aan vaccins tegen het coronavirus. Daar zijn in enkele maanden tijd wereldwijd zeker 12 miljoen mensen mee besmet geraakt.

© ANP 2020

Het hoofd van het onderzoeksteam spreekt over een "luxe situatie". Het zou doorgaans veel lastiger zijn om voldoende proefpersonen te vinden. De onderzoekers testen een middel van het bedrijf CureVac.