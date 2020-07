India meldt weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen

Het aantal vastgestelde coronagevallen in India is zondag weer omhoog geschoten.

De autoriteiten melden dat bij nog eens 28.637 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Dat is de grootste stijging tot dusver. De autoriteiten in het 1,3 miljard inwoners tellende land hebben tot dusver bijna 850.000 coronagevallen vastgesteld.Daarvan zijn de laatste 100.000 besmettingen in vier dagen gemeld. Het officiële dodental staat op ruim 22.600 en ongeveer een half miljoen besmette personen zijn weer hersteld.India stelde al vroeg een strenge lockdown in, maar die heeft die later weer versoepeld om de economische schade te beperken. Het land heeft wereldwijd na de VS en Brazilië het hoogste aantal coronabesmettingen gemeld.