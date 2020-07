'Nieuwe mondkapjesplicht België goed nageleefd'

In België lijkt de nieuwe mondkapjesplicht goed te worden nageleefd.

Het overgrote deel van de winkelende mensen lijkt de nieuwe regels te kennen en heeft er geen problemen mee, berichten Belgische media. Belgen moesten vanwege de coronacrisis al mondkapjes dragen in het openbaar vervoer, maar die regel geldt vanaf zaterdag op meer plaatsen. Het gaat om winkels en ruimten binnen waar veel mensen samenkomen, zoals in musea, concert- en conferentiezalen, bioscopen, theaters en gebedshuizen.

Brancheorganisatie Comeos bevestigt dat de nieuwe regels in winkels zaterdag goed worden nageleefd, bericht VRT NWS. De meeste mensen vinden het geen probleem om met een mondkapjes op te winkelen. Slechts een enkeling is nog niet de hoogte van de nieuwe regels.

Tevreden

Winkelende Vlamingen zeggen tegen VTM Nieuws tevreden te zijn over het nieuwe beleid. "Als het niet verplicht is, doet bijna niemand het. Een goede beslissing, zeker nu je met meer mensen binnen mag", reageert een vrouw, die zelf tot voor kort nog geen masker droeg.



"Ik ben blij, niet alleen voor mezelf, ook voor de andere mensen. Dus ik vind het helemaal terecht", zegt een man tegen de nieuwsrubriek van VTM. "Er is geen discussie meer of het moet of niet, iedereen doet het en dat is heel goed."

Boete

Belgen die tijdens het winkelen geen mondkapjes dragen, riskeren een boete van 250 euro. Dat bedrag kan hoger uitvallen voor exploitanten van winkels die zich niet aan de regels houden. Wie herhaaldelijk in de fout gaat, kan een nog hogere boete of zelfs een gevangenisstraf krijgen.

De politie zal op sommige plaatsen de eerste dagen nog geen boetes uitdelen. Mensen krijgen dan de kans te wennen aan het beleid. Ook supermarkten beseffen dat misschien nog niet iedereen de nieuwe regels kent. Een woordvoerder van Aldi zegt tegen VRT dat zaterdag nog mondmaskers worden aangeboden aan klanten die er zelf geen hebben.

© ANP 2020