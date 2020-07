Opnieuw recordaantal coronabesmettingen in de VS

In de Verenigde Staten is weer een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld.

Bij nog eens 71.389 mensen is vastgesteld dat ze het longvirus hebben opgelopen. Dat blijkt uit een tellingen van persbureau Bloomberg en Johns Hopkins University. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal besmettingen in de VS stijgt.Diverse staten meldden ook zaterdag weer forse toenames van het aantal ziektegevallen. Tot nu toe zijn bijna 3,24 miljoen Amerikanen besmet geraakt, bijna 135.000 van hen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Brazilië staat op plek 2. Het afgelopen etmaal overleden 1071 Brazilianen aan het virus, het totale aantal doden in het Zuid-Amerikaanse land bedraagt 71.469. Tot nu toe zijn 1.839.850 inwoners besmet geraakt. Dat hebben de autoriteiten zaterdag (lokale tijd) bekendgemaakt.