Soedan: niet-moslims mogen weer alcohol drinken en vrouwenbesnijdenis verboden

Soedan wil het drinken van alcohol toestaan door mensen die geen moslim zijn.

Ook worden volgens de minister van Justitie stappen gezet op het gebied van vrouwenrechten, onder meer door vrouwenbesnijdenis te verbieden.

Het drinken van alcohol is in het Afrikaanse land al tientallen jaren verboden. De toenmalige president Jafaar Numeiri voerde in 1983 strenge islamitische wetgeving in en liet demonstratief whisky in de Nijl dumpen.

Het land maakte vorig jaar een grote politieke overgang door. Toen kwam het regime van de autocratische leider Omar al-Bashir ten val na grootschalige protesten. Daarna trad na onderhandelingen tussen burgers en militairen een overgangsregering aan en lijken sommige strenge regels geschrapt te worden.



Niet vervolgd

Zo beloofde minister Nasredeen Abdulbari op de staatstelevisie dat niet-moslims die alcohol drinken straks niet meer worden vervolgd. Voor het overgrote deel van de bevolking verandert er daarmee niets, want zo'n 97 procent is islamitisch en voor hen blijft alcohol drinken nog wel verboden.

Wel is geloofsafval straks niet langer strafbaar en moet de positie van vrouwen worden versterkt. Zij hebben nu nog schriftelijke toestemming van mannelijke gezinsleden nodig om op reis te gaan met hun kinderen, maar die regel wordt volgens de minister geschrapt.

