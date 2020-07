Ziyech aan de slag bij Chelsea

Hakim Ziyech heeft zaterdag voor het eerst op het trainingsveld van Chelsea gestaan.

De Marokkaanse spelmaker is officieel al sinds 1 juli in dienst van de Engelse voetbalclub, maar vanwege de coronamaatregelen bleef hij nog even in Nederland.

Ziyech vloog vrijdag naar Londen om zich te melden bij zijn nieuwe werkgever. Chelsea heeft de 27-jarige aanvallende middenvelder voor ruim 40 miljoen euro overgenomen van Ajax.

Vrijdag verviel de regel dat reizigers na aankomst in Engeland eerst twee weken in quarantaine moeten gaan. Die omstreden verplichting gold voor tientallen landen, waaronder Nederland. Ziyech bleef daarom nog even in Amsterdam.



De Marokkaan moet zich voorlopig beperken tot trainen bij Chelsea. Hij mag volgend seizoen pas wedstrijden gaan spelen. De Engelse competitie is nog bezig en Chelsea komt volgende maand ook nog in actie in de Champions League.

De ploeg van manager Frank Lampard staat in de return tegen Bayern München in de achtste finales voor een zware opgave, na de nederlaag van 3-0 voor eigen publiek. Chelsea versterkte zich ook al met de Duitse spits Timo Werner, die overkomt van RB Leipzig.



