Bosnische moslims herdenken massamoord Srebrenica

Bosnische moslims hebben zaterdag het bloedbad na de val van Srebrenica in Bosnië en Herzegovina herdacht.

De massamoord wordt gezien als de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is precies 25 jaar geleden dat Bosnisch-Servische troepen de enclave onder de voet liepen om vervolgens ongeveer 8000 moslimmannen en -jongens te vermoorden. Veel lichamen verdwenen in massagraven.

In de loop van de ochtend kwamen al veel rouwenden af op de aangepaste herdenkingsceremonie in Potocari, een dorp net buiten Srebrenica waar de Nederlandse VN-blauwhelmen van Dutchbat hun basis hadden.

De herdenking werd gehouden onder strenge voorwaarden die waren ingesteld om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Zo stuurde onder andere premier Mark Rutte een videoboodschap naar de herdenkingsbijeenkomst in plaats van dat minister van Defensie Ank Bijleveld ter plaatse zou zijn.



Ook secretaris-generaal van de VN António Guterres, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de Duitse president Walter Steinmeier en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hadden een videoboodschap opgenomen.

Strafbaar Aan het begin van de middag werden onder meer negen stoffelijke overschotten die recentelijk zijn geïdentificeerd, begraven op de herdenkingsbegraafplaats in Potocari.



Tijdens de bijeenkomst riep de voorzitster van slachtoffervereninging Moeders van Srebrenica, Munira Subacic, op om een wet in Bosnië in te stellen die het ontkennen van genocide strafbaar stelt. "Zonder waarheid en gerechtigheid is er geen vrede", zei ze.

Onder de aanwezigen was de 27-jarige Sehad Hasanovic. Hij heeft een 2-jarige dochter, dezelfde leeftijd die hij had toen hij zijn vader verloor in het geweld. "Het is moeilijk als je iemand ziet die zijn vader roept en je hebt er geen", zei Hasanovic in tranen. Zijn vader, Semso, "vertrok om het bos in te gaan en kwam nooit meer terug. Er zijn slechts enkele botten gevonden", aldus Hasanovic die ook een oom en een grootvader verloor in Srebrenica.



De val van de enclave en daaropvolgende massaslachting geldt als een van de pijnlijkste episodes uit de recente Nederlandse geschiedenis.

Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat zagen in 1995 hulpeloos toe hoe Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladić de 'veilige' enclave innamen en moslimmannen en -jongens wegvoerden.



