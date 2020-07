EMCEMO: 'Ga niet naar Marokko deze zomer'

Marokkaanse Nederlanders die van plan waren om deze zomer naar Marokko te reizen, kunnen beter thuisblijven.

Dit adviseert het informatie- en expertisecentrum EMCEMO. Marokko opent komende week de grenzen voor buitenlanders die er weg willen en Marokkanen die willen terugkeren. De heropening van de grens is vooralsnog beperkt. Reizigers richting Marokko moeten eerst een coronatest doen en het resultaat bij aankomst tonen.

Ook worden er nog geen veerboten uit Spanje toegelaten. Marokko heeft bij deze aankondiging "te veel zaken in het ongewisse gelaten en de vereiste transparantie ontbreekt", stelt het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO). De organisatie noemt de verplichte coronatest "nagenoeg onhaalbaar en kostbaar."

"Ook geldt in Marokko nog steeds een toestand van beperkte bewegingsvrijheid en in sommige steden geldt een totale lockdown, dit maakt een vakantieverblijf in Marokko weinig zinvol. Daar komt bij dat de situatie van de zorgsector erbarmelijk is en dat Marokko geen enkele garantie geeft voor de nabije toekomst; het zou dus kunnen dat Marokko weer besluit om niemand te laten vertrekken."



Consequenties

Volgens de verklaring van de Marokkaanse regering zal het voor reizigers mogelijk zijn om aan het einde van hun verblijf in Marokko het land te verlaten. Een woordvoerder van EMCEMO noemt een reis naar Marokko in de zomer echter alsnog een avontuur.

"Iedereen heeft vragen, er zijn veel onduidelijkheden en Marokko biedt geen zekerheid dat Marokkaanse Nederlanders weer kunnen terugkeren naar Nederland", zegt de woordvoerder. "Mensen moeten weten wat de consequenties zijn. Ze kunnen er hun baan in Nederland door verliezen als ze niet op tijd terug kunnen keren. We raden mensen aan het avontuur niet aan te gaan."



Het land sloot in maart de grenzen en alle passagiersverbindingen in een poging de verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen. Tientallen duizenden reizigers raakten daardoor gestrand in Marokko.



Afgelopen week meldde stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) dat de meeste Marokkaanse Nederlanders het niet aandurven om in de zomer naar Marokko af te reizen. Het gros blijft volgens de stichting in Nederland.



Uit onderzoek van de Franstalige Marokkaanse nieuwsdienst Yabiladi blijkt dat meer dan de helft (54%) van de Marokkaanse diaspora in Europa toch van plan is deze zomer naar Marokko te reizen.

Noodtoestand verlengd

Marokko is bezig met een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, de horeca en sportcentra zijn weer open en ook het openbaar vervoer en het binnenlands vliegverkeer is hervat. Gebedshuizen in het land zullen vanaf 15 juli de vijf dagelijkse gebedsdiensten hervatten. Het vrijdaggebed blijft echter vooralsnog opgeschort.

Het land heeft echter onlangs de medische noodtoestand verlengd tot 10 augustus. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

