Jort Kelder reageert op boycot racismedebat: NPO is van iedereen

Presentator Jort Kelder heeft zondagavond het racismedebat van de NPO geopend met een reactie op de kritiek die hij vooraf kreeg.

"Gelukkig kan ik de dames en heren boeroepers geruststellen: de publieke omroep is er voor iedereen", zei Kelder bij aanvang van het debat in Café Rotterdam. Kelder zou als 'überkakker' en 'polderdandy' het witte privilege vertegenwoordigen, maar hij benadrukte dat de publieke omroep er voor alle bevolkingsgroepen is. "Voor links en rechts, voor jong en oud, voor stad en platteland, voor zwart en wit en voor alles wat daar tussenin zit."





Als alternatief voor het debat met Kelder is zondagavond tegelijkertijd in Amsterdam een bijeenkomst, georganiseerd door een aantal antiracismeorganisaties. Onder meer Sylvana Simons van de partij BIJ1 en experts en ervaringsdeskundigen praten in cultuurcentrum De Appel over racisme en ongelijkheid in de samenleving. Deze bijeenkomst is te volgen via een livestream.





Kelder zei: "Toen AVROTROS mij vroeg om De stelling van Nederland te presenteren over het thema racisme, heb ik uiteraard nederig ja geknikt. Wat ik niet kon bevroeden dat dit programma en vooral mijn persoon het lijdend voorwerp zou worden van een boycot. Nog voordat er iets over de opzet van het programma of de gasten bekend was, besloten activisten dat een witte presentator op deze plek ongepast is. Ze riepen hun achterban op om niet te komen", zei Kelder in zijn introductie. "En voor wie dat belangrijk vindt: ik ben van geen geloof, geen gezindte, geen partij. Ik ben toch gewoon de zoon van een zeeman. Ik ben gewoon de debatleider. Onze intentie is om niet over elkaar te praten, maar met elkaar."





De stelling van het debat van de NPO luidt: Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar. Deelnemers aan het debat zijn onder anderen voormalig atleet Gregory Sedoc, Kamerlid Farid Azarkan van DENK, Kamerlid Jan Paternotte van D66, het Rotterdamse gemeenteraadslid Vincent Karremans (VVD), cabaretier Steven Brunswijk , advocaat Gerald Roefhof en radiopresentatrice Mischa Blok. De NPO stond al de hele dag in het teken van racisme. Op televisie, radio en online werd in diverse programma’s aandacht aan het onderwerp besteed.





