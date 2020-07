Racismedebat trekt 651.000 kijkers

Het vooraf veel besproken racismedebat, uitgezonden in het programma De Stelling van Nederland op NPO1, trok zondagavond 651.000 kijkers.

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Met de stelling Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar, gingen deelnemers met elkaar in discussie onder leiding van Jort Kelder De NPO stond al de hele dag in het teken van racisme. Op televisie, radio en online werd in diverse programma’s aandacht aan het onderwerp besteed. De aflevering van Andere Tijden Sport over gekleurde voetballers trok na De Stelling van Nederland de meeste kijkers: 432.000.Het best bekeken programma van de dag was na het NOS Journaal van 20.00 uur (1,5 miljoen kijkers) de Grand Prix van Oostenrijk op Ziggo sport. Zondagmiddag keken 1,2 miljoen autosportliefhebbers naar de race, 230.000 mensen meer dan vorige week bij de start van het Formule 1-seizoen.Postcodeloterij Een tegen 50 trek trok dik 1,1 miljoen kijkers op RTL4. Dat was goed voor de derde plaats in de dagrangschikking en dat waren er bijna evenveel als vorige week bij de eerste aflevering van het seizoen.