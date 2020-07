Aantal besmettingen in België stijgt al een week

Het gemiddelde aantal besmettingen met Covid-19 in België is de afgelopen dagen gestegen met 2 procent tot 90,3 bevestigde gevallen per dag.

Dat blijkt maandag uit de gegevens van de Belgische gezondheidsautoriteiten. Het is bijna een week geleden dat er een duidelijke daling in het aantal besmettingen was. Volgens viroloog Marc Van Ranst gaat "dit de verkeerde richting uit. ".

De cijfers stijgen al een aantal dagen op rij. De afgelopen veertien dagen waren er per 100.000 inwoners 10,9 gevallen in België. De stijging doet zich vooral voor in de provincie Antwerpen, in Brussel en in het zuiden van West-Vlaanderen.

"Het weekgemiddelde stijgt nu al vijf dagen in kleine stapjes tot 90 nieuwe Covid-19-gevallen per dag. Echter, de laatste dagen komen er telkens 130 nieuwe gevallen bij", aldus Van Ranst op Twitter. "We mogen niet in slaap gewiegd worden, want dit gaat de verkeerde richting uit. Meer aandacht is broodnodig!"



Aantal opnames

"Elke keer kan je zeggen dat het niet zo erg is. Maar als je dat allemaal optelt, dan zie je toch dat het allemaal omhoog gaat", aldus Van Ranst. "Gelukkig zien we nog geen stijging van het aantal opnames in het ziekenhuis. Dat is nu gestabiliseerd op een tiental per dag. Maar als het aantal nieuwe gevallen blijft stijgen, dan gaat dat ooit wel leiden tot meer ziekenhuisopnames", verklaarde de viroloog maandag tegen de VRT.

In totaal zijn in België 62.707 gevallen geregistreerd, maar dat is een onderschatting omdat er aan het begin van de epidemie niet voldoende tests beschikbaar waren. Sinds enkele weken worden er op zondag en maandag geen cijfers meer over het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames gepubliceerd.

© ANP 2020