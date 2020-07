Marokko: Tanger weer in volledige lockdown

De Noord-Marokkaanse havenstad Tanger is sinds het middaguur weer in een totale lockdown geplaatst uit vrees voor verspreiding van het coronavirus.

Dat hebben lokale autoriteiten in Tanger maandag bekend gemaakt. De stad werd in de nacht van zondag op maandag al gedeeltelijk afgesloten, maar de beperkende maatregelen zijn maandagochtend verder uitgebreid.

De stad van 1 miljoen inwoners is daarmee weer volledig afgesloten van de rest van het land. Streekbussen en treinverkeer zijn opgeschort en ook zijn wegblokkades en controleposten ingericht om te voorkomen dat men ongeautoriseerd het gebied betreedt of verlaat.

De regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima is na Casablanca-Settat het zwaarst getroffen door het longvirus. De autoriteiten hebben een pakket aan maatregelen getroffen om de nieuwe uitbraak te beperken. De avondklok gaat in om 20:00 uur en om naar buiten te gaan is een verplaatsingsvergunning nodig.



Sportzalen en hammams zijn gesloten en winkels, parken, tuinen en andere openbare ruimtes zijn beperkt toegankelijk.

Versoepeling

Marokko is bezig met een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De grenzen worden deze week heropend voor buitenlanders die er weg willen en Marokkanen die willen terugkeren.



In de meeste regio's zijn horeca en sportcentra weer open en ook het openbaar vervoer en het binnenlands vliegverkeer is hervat. Gebedshuizen zullen vanaf 15 juli de vijf dagelijkse gebedsdiensten hervatten. Het vrijdaggebed blijft echter vooralsnog opgeschort.

De regering heeft echter onlangs de medische noodtoestand verlengd tot 10 augustus. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de autoriteiten mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

© MAROKKO.NL 2020