NPO blijft programma's rond het thema racisme maken

De themadag met programma's over racisme van zondag diende voor de NPO als startschot voor meer verandering in het aanbod op de publieke kanalen.

Dat laat bestuursvoorzitter Shula Rijxman van de publieke omroep in een verklaring aan BuzzE weten. Volgens de bestuursvoorzitter blijft het namelijk niet bij één themadag op tv, radio en online. "We gaan samen met de omroepen de publieke omroep diverser maken in al haar uitingen.

We blijven programma’s rond het thema maken, juist hier bij de NPO. Discriminatie, racisme; alle vormen van uitsluiting tolereren wij niet. Nu niet, nooit niet."

Tijdens de themadag gingen onder meer tv-programma's van de publieke omroep over racisme en discriminatie, draaiden radiozenders muziek die daarover gaat en stond de NPO ook online stil bij de kwestie die ons land nu een tijdje bezighoudt.



Het meest besproken programma van de dag was het racismedebat dat tijdens het programma De Stelling van Nederland werd uitgezonden. Met de stelling "Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar", gingen deelnemers onder leiding van Jort Kelder met elkaar in discussie.

"Het was een dag vol bijzondere programma’s die vooral heeft aangetoond dat het thema zeer belangrijk is voor het heden en de toekomst van onze samenleving", blikt Rijxman terug. "Elkaar begrijpen en elkaar verstaan, daar gaat het om. De publieke omroep is er voor iedereen; hier worden alle geluiden gehoord. Want luisteren naar elkaar brengt ons verder. En dat is wat we blijven doen, ook na deze themadag."

