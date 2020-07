Marokko: Lockdown Tanger weer opgeheven

De lockdown die maandag rond het middaguur werd ingevoerd in Tanger is inmiddels weer opgeheven

Dat hebben de lokale autoriteiten zojuist bekend gemaakt. Slechts een paar uur na het invoeren van de inperkingsmaatregelen in de Noord-Marokkaanse havenstad zijn de draconische beperkingen inmiddels weer van tafel, met uitzondering van de wijk Bni Makada.

In de populaire volkswijk blijft de bewegingsvrijheid tot nader order ingeperkt. Winkels en horeca sluiten om 20:00 en een verplaatsingsvergunning is noodzakelijk om de deur uit te gaan. Ook zijn toegangswegen tot de wijk geblokkeerd en voorzien van politie checkpoints.

De regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima is na Casablanca-Settat het zwaarst getroffen door het longvirus. De autoriteiten hadden in de nacht van zondag op maandag een aantal wijken in Tanger afgesloten nadat nieuwe besmettingshaarden werden geconstateerd.



De maatregelen werden maandagochtend verder aangescherpt en de gehele stad werd onder lockdown geplaatst. Een pakket aan maatregelen werd getroffen om de nieuwe uitbraak te beperken, waaronder het afsluiten van toegangswegen en het opschorten van streekbussen en treinverkeer.

Door het beëindigen van de lockdown wordt een normale hervatting van de bedrijvigheid in de stad mogelijk gemaakt.

© MAROKKO.NL 2020