'Geen landelijke lockdown te verwachten bij oplaaien virus'

Als er al sprake is in ons land van een nieuwe 'lockdown' omdat het coronavirus weer oplaait dan zal het geen landelijke zijn.

Mogelijk zullen mensen of groepen in quarantaine moeten, maar dat zal dan plaatselijk of regionaal zijn. Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag na afloop van het Veiligheidsberaad van de 25 Veiligheidsregio's. Maandag was het laatste Veiligheidsberaad voor de zomer. De burgemeesters blikten in de bijeenkomst alvast vooruit.Wat als er een nieuwe uitbraak komt? "Het hangt af van de situatie. Ten opzichte van vier maanden geleden zijn wij nu ook veel beter voorbereid. Wij hebben veel meer testcapaciteit, doen gerichter onderzoek en hebben veel meer kennis over het virus."Toch waarschuwt hij alert te blijven. "We hebben het virus echter niet weten uit de bannen en hebben ook nog geen vaccin. Daarom moeten wij lokaal direct maatregelen nemen om te voorkomen dat het virus zich weer verspreidt over het land", waarschuwt de voorzitter van het beraad. Overigens wil hij niet als "juichpolitie" bij sportwedstrijden gaan optreden. "Dat is niet te handhaven."Op 17 augustus komen de 25 burgemeesters weer samen.