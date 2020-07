'Latijns-Amerika meldt nu meer coronadoden dan Noord-Amerika'

Het dodental door het coronavirus ligt in Latijns-Amerika voor het eerst hoger dan in Noord-Amerika.

Persbureau Reuters becijferde dat Latijns-Amerikaanse landen samen 144.680 sterfgevallen hebben gemeld. Dat zijn er bijna 1000 meer dan in de Verenigde Staten en Canada. De VS blijven wel het land met het hoogste dodental. Er overleden ruim 135.000 mensen aan het virus. Daarna volgt Brazilië met meer dan 72.000 sterfgevallen, maar ook Mexico en Peru staan in de top 10 van landen die wereldwijd de meeste sterfgevallen hebben gemeld. De pandemie heeft wereldwijd in zeven maanden tijd het leven gekost aan meer dan een half miljoen mensen.De eerste besmetting met het coronavirus is gemeld in China. Daarna duurde het drie maanden voordat wereldwijd een miljoen coronagevallen waren vastgesteld. Het virus lijkt nu veel sneller om zich heen te grijpen. Op 8 juli waren al 12 miljoen besmettingen gemeld en minder dan een week later later stond de teller op 13 miljoen besmettingen.