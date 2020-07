Winkelend publiek moet in Engeland vanaf 24 juli mondkapje dragen

De Britse regering stelt het dragen van een mondkapje in de winkel en supermarkt in Engeland vanaf 24 juli verplicht.

Hiermee hoopt de regering van premier Boris Johnson een nieuwe verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, meldt het bureau van de premier. Johnson had afgelopen week al laten weten dat strengere regels voer het dragen van mondkapjes misschien nodig zouden zijn minister Michael Gove van kabinetszaken had echter gezegd dat het dragen van gezichtsbescherming een kwestie van gezond verstand zou moeten zijn."De premier is er duidelijk in dat mensen gezichtsbedekking zouden moeten te dragen in winkels en we zullen dit verplicht stellen vanaf 24 juli", zei een woordvoerder van Johnson.Groot-Brittannië heeft het hoogste aantal coronadoden in Europa, bijna 45.000 inwoners zijn overleden. In Schotland, dat zijn eigen bestuur over volksgezondheid heeft, is het dragen van een mondkapje in winkels al verplicht, net als in Duitsland, Spanje, Italië en Griekenland.