Tanger: Lockdown Bni Makada leidt tot protesten (video)

Lokale autoriteiten in Tanger hadden maandag een pakket aan maatregelen genomen om de nieuwe uitbraak van het longvirus te beteugelen.

Winkeliers en andere ondernemers in de populaire volkswijk Bni Makada in Tanger zijn sinds maandagmiddag aan het protesteren tegen de coronamaatregelen in hun wijk.

De regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima is na Casablanca-Settat het zwaarst getroffen door het longvirus. De autoriteiten hadden maandag de stad afgesloten nadat nieuwe besmettingshaarden werden geconstateerd. De stadsbrede lockdown werd echter dezelfde middag nog opgeheven, met uitzondering van een aantal zwaargetroffen wijken.

In Bni Makada blijft de bewegingsvrijheid tot nader order ingeperkt. Winkels en horeca sluiten om 20:00 en een verplaatsingsvergunning is noodzakelijk om de deur uit te gaan. Ook zijn toegangswegen tot de wijk geblokkeerd en voorzien van politie checkpoints.



De economische bedrijvigheid in het zwaargetroffen Tanger begon net op gang te komen. Winkeliers vrezen voor de economische gevolgen van de nieuwe inperkingsmaatregelen. Veel ondernemers waren maar net begonnen met het hervatten van hun diensten na een quarantaine periode van bijna vier maanden.

De plaatselijke lockdown komt vlak voor het offerfeest Eid al-Adha. Voor veel ondernemers een belangrijk moment om een zakcentje te verdienen en het inkomstenverlies van de afgelopen maanden enigszins te compenseren. De autoriteiten hebben het protest opgebroken en mensen verzocht naar huis te gaan.

In Bni Makada zijn in de vooravond politiesirenes te horen om mensen aan te moedigen thuis te blijven. Ook in andere delen van de stad is de politieaanwezigheid geïntensiveerd.

© MAROKKO.NL 2020