Premier El Othmani: 'Amnesty kan spionage-aantijgingen niet bewijzen'

De reactie van Amnesty International op de verzoeken van de Marokkaanse regering liet even op zich wachten

Het antwoord van de secretaris-generaal van Amnesty International (AI), Julie Verhaar, leverde echter niet het fysieke bewijs op dat de Marokkaanse regering van de organisatie had gevraagd. Amnesty beweerde onlangs dat de telefoon van de Marokkaanse journalist en activist Omar Radi door Marokkaanse autoriteiten werd bespioneerd met Israëlische software.

Na de publicatie van het rapport hebben meerdere Marokkaanse functionarissen, waaronder premier Saad Eddine El Othmani, de mensenrechten-NGO verzocht hun "ongegronde aantijgingen" te staven met bewijzen. De Marokkaanse autoriteiten verweten de NGO van het voeren van een internationale smaadcampagne tegen de Marokkaanse regering.

AI heeft naar eigen zeggen de smartphone van Radi in februari 2020 "uitvoerig onderzocht" en concludeerde dat het apparaat was onderworpen aan een reeks aanvallen met het softwarepakket 'Pegasus' van NSO Group. Het Israëlische bedrijf raakte in oktober 2019 ook al in opspraak nadat het bedrijf hoge regerings- en legerfunctionarissen in meerdere landen bespioneerde via een lek in de beveiliging van WhatsApp.



Regeringsleider El Othmani verzocht AI een wetenschappelijk deskundigheidsrapport te overhandigen waarin de spionage-aantijgingen werden aangetoond. De reactie van AI bevatte echter geen nieuwe informatie om de eerdere aantijgingen te bewijzen.

Volgens de premier heeft Marokko gekozen voor een "verantwoorde, logische en transparante" benadering bij het beheren van dit dossier, daarmee aangevend uitsluitend te vertrouwen op "wetenschappelijk bewijs". Ook blijft Marokko "open staan ​​voor een constructieve dialoog" met AI.

