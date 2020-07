Israëliërs verbranden Turkse vlag wegens Aya Sofia (video)

Een groep Israëliërs heeft maandag een Turkse vlag verbrand voor het Turkse consulaat in het bezette Oost-Jeruzalem

De groep protesteerde daarmee tegen het recente besluit van Turkije om het iconische Aya Sofia in Istanbul weer te heropenen als moskee. Het gebouw was sinds 1934 een museum.

Afgelopen vrijdag werd weer voor het eerst de adhan verricht in de Aya Sofia moskee.

De groep, die zichzelf het Jerusalem Initiative noemt, bestaat uit christenen en joden. Groepsleden zwaaiden met vlaggen van Griekenland en het Byzantijnse rijk en hingen spandoeken met anti-Turkse slogans buiten het consulaat. De persoon die de Turkse vlag had verbrand is aangehouden door de Israëlische politie. De leider van de groep, Elias Zarina, zit bij het Israëlische leger, meldt nieuwsdienst Anadolu Agency.

De Aya Sofia is een voormalige kathedraal die het centrum is geweest van de christelijke orthodoxe kerken. Na de verovering van het toenmalige Constantinopel, hoofdstad van het christelijke Byzantijnse rijk, in 1453, maakten de Ottomaanse veroveraars er een moskee van. Na de val van het Ottomaanse Rijk vlak na de Eerste Wereldoorlog veranderde de seculiere hervormer Kemal Musafa 'Atatürk' het gebouw in een museum.

De Turkse president Erdogan wil dat het pand ook weer als moskee dient. Zarina riep de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op om christenen over de hele wereld te steunen en het gebouw te beschermen.



Ook in andere landen met veel christelijk orthodoxe gelovigen is er veel kritiek op het Turkse plan. Het Kremlin en de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk hebben Turkije gewaarschuwd vanwege de plannen. Ook Paus Franciscus zegt verontrust te zijn.

Turkije verwerpt alle pogingen van buitenaf om in te grijpen in het besluit rondom de Aya Sofia en beweert dat alle buitenlandse bemoeienis pogingen zijn de soevereiniteit van Turkije te schaden.

© Anadolu 2020