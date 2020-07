Marokko bereidt zich voor op heropening 5.000 moskeeën

Gebedshuizen in Marokko openen vanaf 15 juli weer de deuren.

Moskeeën in het hele land zijn al enige tijd bezig met voorbereidingen om met ingang van woensdag 15 juli de vijf dagelijkse gebedsdiensten te hervatten. Veel gebedshuizen worden momenteel grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd.

De autoriteiten hebben strenge voorwaarden gesteld voor de hervatting van gebedsdiensten. Het ministerie van Islamitische Zaken heeft in overleg met de gezondheidsautoriteiten een lijst opgesteld met richtlijnen waar moskeegangers aan moeten voldoen.

In totaal zullen woensdag zo'n 5.000 moskeeën worden heropend, een derde van de in totaal ruim 15.000 moskeeën die door het ministerie worden beheerd. In alle gevallen gaat het om gebedshuizen waarin het relatief eenvoudig is de preventiemaatregelen te handhaven. Zo beschikken de 5.000 geselecteerde gebedshuizen over meerdere in-, en uitgangen, voldoende ramen en ventilatie.





De moskeeën gaan enkel open voor de vijf dagelijkse gebedsdiensten. Koranlessen, preken, islamlessen, dodengebeden en vrijdaggebeden blijven vooralsnog opgeschort.

Moskeegangers zijn te allen tijde verplicht voldoende sociale afstand te bewaren. Het is niet toegestaan handen te schudden met andere moskeegangers. Ook dient de rituele wassing thuis te worden verricht aangezien sanitaire faciliteiten in de moskee gesloten zullen blijven.



Het dragen van een mondkapje is verplicht en ook wordt van iedereen verwacht zelf een gebedskleed (en Koran) mee te nemen. Het gebruik van desinfecterende middelen om de handen te wassen is verplicht en in de moskee zal bij iedereen de lichaamstemperatuur worden opgenomen.

Schoenen moeten worden bewaard in een tasje en kinderen jonger dan 15 jaar mogen niet mee. Na het gebed dient iedereen de moskee te verlaten.



De moskeeën in Marokko zijn sinds 16 maart 18.00 uur gesloten. De aankondiging sloot aan bij eerder aangekondigde preventiemaatregelen die als doel hadden de verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen.

De sluiting gebeurde op aanbeveling van de Marokkaanse Hogere Raad van Ulema maar werd desondanks kritisch ontvangen.

