Kanye West: toch maar geen president

Kanye West doet toch geen gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten, berichten meerdere Amerikaanse media.

De rapper meldde begin juli op Twitter dat hij president wilde worden, maar de meeste reacties waren negatief. Uit opiniepeilingen bleek ook dat West maar op enkele procenten van de stemmen zou kunnen rekenen.West zei dinsdag niet of hij ook in de toekomst nog mee wil doen aan een campagne voor het presidentschap. Wat dat betreft kan hij alsnog in de voetsporen treden van Trump, die vanaf de jaren 90 meerdere malen liet weten zich te willen kandideren als president maar dat vier jaar geleden pas echt deed.West en zijn echtgenote Kim Kardashian West hebben in het verleden herhaaldelijk met president Trump contact gehad. Het ging toen onder meer over de vrijlating van gevangenen.