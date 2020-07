Na reeks mysterieuze explosies nu schepen in brand in Iran

buitenland 15 jul 14:03

Na een reeks mysterieuze explosies in Iran, is er woensdag sprake van een grote brand in de belangrijkste havenstad van het land, Bushehr.





Het incident volgt op een reeks explosies en branden in onder meer een nucleair complex en een militair terrein bij de hoofdstad Teheran. De autoriteiten hebben hierover nauwelijks of geen uitsluitsel gegeven.



Volgens waarnemers in het westen gaat het mogelijk om sabotage. Een onbekende groep claimde verantwoordelijk te zijn voor de "aanslag" op het nucleaire complex.



