Voor €100 miljoen aan Marokkaanse kobalt in nieuwe generatie elektrische BMW's

De Duitse autofabrikant BMW Group heeft een leveringscontract getekend met het Marokkaanse mijnbouwbedrijf Managem Group.

De Marokkaanse onderneming gaat voor €100 miljoen aan kobalt leveren voor gebruik in accucellen in de vijfde generatie elektrisch aangedreven BMW's. De eerste van de reeks elektrische voertuigen (EV) van het Beierse bedrijf die dit jaar op de markt komt, is de BMW iX3.

De twee bedrijven ondertekenden in 2019 al een memorandum van overeenstemming over de directe aankoop van kobalt uit Marokko. BMW heeft met Managem overeenstemming bereikt over "de hoogste duurzaamheidsnormen", leest het persbericht. Volgens de Duitse autofabrikant dekt het vijfjarige contract ongeveer een vijfde van de kobaltbehoeften. BMW zal het resterende deel van de benodigde grondstof onder meer uit Australië verkrijgen.

BMW kondigde in oktober 2019 aan de strategie voor de aankoop van grondstoffen voor accu's te willen wijzigen. De autofabrikant koopt bijvoorbeeld kobalt en lithium in bij de mijnexploitanten zelf en stelt het vervolgens ter beschikking aan celproducenten (momenteel CATL en Samsung SDI) voor de vervaardiging van batterijcellen voor EV's van BMW.



"Tegen 2023 willen we 25 elektrische modellen in ons assortiment hebben, waarvan meer dan de helft volledig elektrisch zal zijn. De vraag naar grondstoffen neemt dienovereenkomstig toe. Alleen al voor kobalt verwachten we dat onze huidige vraag in 2025 ongeveer zal verdrievoudigen".

Een groot deel van het wereldwijd verhandelde kobalt wordt gewonnen in de Democratische Republiek Congo en ging in het verleden vaak gepaard met kinderarbeid. BMW maakte in 2019 al bekend dat het geen kobalt meer uit Congo wilde halen. De nieuwe strategie moet tussenpersonen uit de toeleveringsketen elimineren en zorgen voor meer controle en transparantie.

