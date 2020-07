Veel mensen toch naar buiten met symptomen coronavirus

Veel mensen gaan toch naar buiten als zij klachten hebben die horen bij het coronavirus.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een onderzoek in samenwerking met de GGD'en. Ruim 50.000 mensen werd gevraagd naar wat ze vonden van de coronamaatregelen en of ze zich er zelf aan hielden.De meeste mensen gaven aan het eens te zijn met de maatregelen, maar 80 procent zei vervolgens toch naar buiten te gaan met symptomen van het coronavirus, zoals verkoudheid of koorts. 40 procent van de ondervraagden ging met klachten naar het werk. Slechts 12 procent van de mensen liet zich testen op het virus.Veel mensen hebben zich nog niet laten testen, omdat ze niet weten wanneer dit precies mag. De voorwaarden vinden ze onduidelijk, meldt het RIVM. Ook wijten veel mensen de klachten aan andere oorzaken, zoals hooikoorts.Het RIVM roept mensen op zich bij klachten, hoe minimaal ook, thuis te blijven en zich direct te laten testen. Als mensen zich snel laten testen, kunnen veel besmettingen worden voorkomen, aldus het RIVM.